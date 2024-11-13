Улан-удэнцам посоветовали осторожнее ходить по улицам

Из-за резких перепадов температуры в Улан-Удэ появляется опасная наледь, которая представляет угрозу для водителей и пешеходов. Об этом предупредили в комбинате по благоустройству.Коммунальщики регулярно очищают тротуары и дороги от снега и льда. Горожанам же во избежание падения посоветовали осторожнее передвигаться по улицам и надевать удобную обувь с противоскользящей подошвой.