В Улан-Удэ автомобилисты будут меньше гробить подвески на трамвайных рельсах

На улице Ключевская, недалеко от 10-го корпуса ВСГУТУ и ДОСААФ, отремонтировали трамвайные пути и уложили резинокордовые настилы. Речь об участке, где поворачивают автомобили.Как сообщил в своём официальном telegram-канале новоиспечённый мэр города Игорь Шутенков, теперь машины смогут спокойно проезжать через рельсы, не ломая подвеску.- Кроме того, резинокорд предотвращает разбивание асфальта у путей. Теперь на этих участках будет менее шумно, что немаловажно для жителей близлежащих домов, – отметил Шутенков и добавил, что обновление переездов через трамвайные пути в городе продолжится.