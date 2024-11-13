В Улан-Удэ автомобилисты будут меньше гробить подвески на трамвайных рельсах

На одном из переездов появились резинокордовые настилы
На улице Ключевская, недалеко от 10-го корпуса ВСГУТУ и ДОСААФ, отремонтировали трамвайные пути и уложили резинокордовые настилы. Речь об участке, где поворачивают автомобили.
Как сообщил в своём официальном telegram-канале новоиспечённый мэр города Игорь Шутенков, теперь машины смогут спокойно проезжать через рельсы, не ломая подвеску.
- Кроме того, резинокорд предотвращает разбивание асфальта у путей. Теперь на этих участках будет менее шумно, что немаловажно для жителей близлежащих домов, – отметил Шутенков и добавил, что обновление переездов через трамвайные пути в городе продолжится.
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