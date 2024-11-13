Театр «Байкал» отправляется на гастроли в Читу и Иркутск

Зрители услышат любимые бурятские песни
27 ноября на сцене Дома офицеров Читы и 11 декабря в актовом зале Иркутского политеха артисты театра «Байкал» презентуют новый проект «Дуутай суутай», где зрители услышат любимые бурятские песни.
Композиции исполнят солисты театра.
В программе - как народные, так и авторские песни. Выступления солистов будут сопровождаться подтанцовками балетной труппы театра.
Возрастное ограничение - 6+
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