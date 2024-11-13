Жителям Бурятии рассказали, стоит ли брать отпуск зимой

Первый месяц нового года будет очень невыгодным для отдыха



В октябре правительство РФ утвердило календарь выходных и праздников на следующий год. В 2025-ом россияне будут трудиться 247, а отдыхать – 118 дней (это с учётом привычных суббот и воскресений). Жители Бурятии, скорее всего, больше благодаря Сагаалгану. Белый месяц в этот раз наступит 1 марта.



Тем временем эксперты сервиса SuperJob объяснили, когда лучше всего брать отпуск и стоит ли делать это в декабре 2024-го и в январе следующего года.



В 2025-ом больше всего трудовых будней – по 23 – будет в июле и октябре. Кроме того, выгодным отдых окажется в апреле, сентябре и декабре – там по 22 рабочих дня. А вот в январе их всего 17, потому делать перерыв в работе во второй зимний месяц специалисты не советуют, иначе можно потерять в деньгах.



- Декабрь значительно лучше в этом плане. В 2024-ом в этом месяце будет 21 рабочий день. Соответственно, можно уйти в отпуск без финансовых потерь, – рассказали в SuperJob.



