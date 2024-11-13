В Улан-Удэ построили 9 новых трансформаторных подстанций

В микрорайоне Площадка по улице Любови Шевцовой вместо 70-летней старой подстанции построили новую мощностью 400 кВА, воздушные линии, установили опоры. Теперь более 500 человек обеспечены качественным электроснабжением, сообщили в администрации города.– Нашим подстанциям в микрорайоне лет по 70. Стояли хаотично, не хватало мощностей. Много жалоб поступало от жителей. Напряжение падало до 140 вольт. Сейчас в этом плане наведён порядок: строятся объекты с современным технологическим оборудованием, идёт перераспределение мощностей. Мы рады этим улучшениям, – рассказал Геннадий Торонов, председатель ТОС «Площадка».Новые подстанции построили в СНТ «Строитель», в микрорайонах Забайкальский, Бурвод, в 120 квартале, по улицам Лесная, Музейная, Багряная, Шевцовой, Тропинина. Две из этих подстанций администрация города по поручению мэра реконструировала за счёт городского бюджета – по улицам Шевцовой и Тропинина.– Эти подстанции распределены по самым узким участкам. Рассматривали каждый район, установку каждой подстанции отдельно. Также разработаны комплексные программы по проекту «Чистый воздух», который сейчас находится на защите в минприроде Бурятии. У нас уже вышли из экспертизы документации по ДНТ «Профсоюзник» и «Урожай». В следующем году энергетики начнут работы по реконструкции сетей, а город по модернизации счётчиков, водоводов и т.д. Мы должны обеспечить качественным электроснабжением 161 дом. Как только отработаем на одном пилотном проекте, перейдём к следующим, чтобы сделать воздух чистым и обеспечить горожан качественным электроснабжением, – сказал первый заместитель мэра Сергей Гашев.