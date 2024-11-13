В микрорайоне Улан-Удэ устранили крупную коммунальную аварию

Местные жители сидели без тепла несколько часов
Днём 13 ноября в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ произошла
авария. Как сообщал «Байкал-Daily», на стальной трубе подающего трубопровода обнаружили свищ. Из-за этого пришлось отключить котельную и два центральных тепловых пункта.
Без блага цивилизации остались 53 многоквартирных дома в Сосновом Бору – на улицах Гарнизонная, имени генерала Маргелова, имени маршала Жукова, Бонивура, 70 лет Октября, а также детские сады № 98 «Боровичок», №33 «Светлячок» и № 78 «Сказка» плюс школа № 5.
На месте работали аварийная бригада ЖКС-10, сотрудники комитета городского хозяйства и администрации Октябрьского района. Спустя пару часов стало известно, что свищ устранили, а котельную запустили и приступили к заполнению системы.
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