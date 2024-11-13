В Бурятии напомнили об угрозе сибирской язвы



Житель региона Увс в Монголии, граничащего с Бурятией, заболел сибирской язвой. Заразился он при выпасе скота. Сейчас мужчина проходит лечение в многопрофильной больнице, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.



Там добавили, что в России ежегодно регистрируется около 11 таких случаев. В последний раз инфицированного выявили летом 2023 года в Тыве, которая граничит с аймаком Увс.

Сибирская язва актуальна и для Бурятии – в республике имеется 342 стационарных неблагополучных пункта. Они есть во всех районах, помимо Закаменского и Баунтовского.



Последний раз вспышки сибирской язвы в РБ фиксировались в 2007 и 2008 годах в Тункинском и Баргузинском районах. Подхватить это заболевание можно при употреблении заражённых продуктов (например, мяса и молока) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах. Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.



Владельцев скота призывают своевременно прививать скот от болезни, а жителям республики советуют покупать мясо и мясные продукты только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

