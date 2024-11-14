В Прибайкалье обнаружили останки древних охотничьих собак

Археологи подробно изучили один из культурных слоёв стоянки древних людей Усть-Хайта I на территории Южного Прибайкалья. На основе обнаруженных там орудий труда, костей млекопитающих и рыб учёные установили, что здесь около 12000–10750 лет назад жили охотники-собиратели. Они в основном охотились на копытных: косуль и благородных оленей — и первыми на юге Восточной Сибири стали использовать во время охоты домашних собак. Таким образом, исследованный комплекс расширяет представление о быте людей, в древности населявших территорию нашей страны, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.Местонахождение Усть-Хайта I, расположенное на берегу реки Белой в месте впадения в неё реки Хайта, примерно в 120 километрах от Иркутска, позволяет антропологам и археологам исследовать сразу несколько этапов человеческой истории: мезолит (15–8 тысяч лет до н.э.), неолит (8–4 тысяч лет до н.э.) и бронзовый век (4–1 тысяч лет до н.э.). Первые раскопки стоянки Усть-Хайта I относятся к 2000 году. За прошедшие четверть века учёные провели радиоуглеродное датирование для определения возраста местонахождения, описали палеонтологические материалы и экземпляры керамики. Однако полученные данные были разрозненными, при этом полные материалы по стоянке не были опубликованы.Учёные из Иркутского национального исследовательского технического университета (Иркутск), Иркутского государственного университета (Иркутск) и Университета Хоккайдо (Япония) впервые подробно описали нижние культурные горизонты местонахождения Усть-Хайта I. Проведённые авторами раскопки открыли срез глубиной три метра, по которому исследователи проследили, как накладывались друг на друга более десятка культурных горизонтов — слоёв земли, сохранивших остатки материальной деятельности человека в течение предшествующих 12000 лет. Так, например, на глубине 2,5 метров залегают культурные горизонты, отражающие быт человека 12–10,7 тысяч лет назад, то есть в период мезолита — второго периода каменного века.Антропологи обнаружили большое количество необорудованных кострищ, в которых нашли несколько сотен артефактов. Большинство из них оказалось костями животных, отходами каменного производства и фрагментами каменных орудий. Среди изделий из камня учёные выделили галечные орудия: рубила и скребла, а также скребки и резцы, изготовленные из кремня и аргиллита — глинистой осадочной породы. По резцовым сколам на некоторых пластинах авторы предположили, что они могли использоваться в качестве составных частей метательных орудий, применяемых для охоты. Примерами изделий из кости и рога стали роговой отбойник, гарпун и вкладышевый нож, которые могли использоваться во время охоты и рыбной ловли, а также при разделке добычи. В целом, исследованные культурные горизонты демонстрируют расцвет технологии производства призматических микропластин, которыми в эпоху мезолита оснащали вкладышевое составное оружие.Кроме того, в кострищах антропологи нашли кости животных: домашней собаки, лосей, бизонов, косуль и благородных оленей, которые характеризуют охотничью деятельность древних людей. На сегодняшний день Усть-Хайта I является самой древней стоянкой на юге Восточной Сибири, на которой есть свидетельства использования домашней собаки в хозяйственной деятельности.Хотя древние люди на стоянке Усть-Хайта I избирательно подходили к охоте, добывая только определенные виды животных, в рыболовстве у них отсутствовали предпочтения. Так, среди рыбных останков в равной степени сохранились кости щуки, налима, речного окуня и сига обыкновенного. В совокупности с малым числом рыболовных орудий неспециализированные рыбные находки говорят о том, что древние люди преимущественно занимались охотой, а рыболовство было лишь вспомогательным способом добычи пропитания.- В дальнейшем мы планируем подробно исследовать и публиковать другие культурные слои стоянки Усть-ХайтаI в рамках общей глобальной задачи реконструкции моделей ведения хозяйства людьми, населявших Прибайкалье в позднем верхнем палеолите и мезолите, — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Алексей Тетенькин, доктор исторических наук, профессор Иркутского национального исследовательского технического университета.