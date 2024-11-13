Тхэквондисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске

В Новосибирске с 5 по 11 ноября состоялись кубок России по тхэквондо и всероссийские соревнования «Юность России». Всего в турнирах приняли участие 1520 спортсменов из 47 регионов России.Бурятии «Юность России» по тхэквондо ГТФ принесла две медали: серебро в категории «личный хьёнг» (15-17 лет) и бронза в командном хьёнге девушек в возрастной категории 12-14 лет.Также в рамках кубка России состоялся фестиваль цветных поясов по тхэквондо ГТФ. Спортсмены Бурятии выиграли золото в личном зачёте спарринга в весовой категории свыше 65 кг; в команде юношей 12-14 по хьёнг; в той же дисциплине в команде девушек 12-14 лет; в хьёнге в команде девочек 10-11 лет. Серебро у тхэквондистов республики в личных соревнованиях у юношей в спарринге и стоп-балле в весовой категории 65 кг; в личных соревнованиях у девушек 12-14 лет в весовой категории 35 кг в дисциплинах «стоп-балл» и «спарринг»; в личных у юношей 15-17 лет в стоп-балле и спарринге в весовой категории 52 кг; в стоп-балле в весовой категории 55 кг у юношей 12-14 лет; в командном стоп-балле среди девочек 10-11 лет. Также в копилке у Бурятии бронзовые награды у юношей в возрасте 12-14 лет в личном хьёнге и в стоп-балле.Всего в соревнованиях приняли участие 33 юных спортсмена Бурятии в возрасте от 10 до 17 лет, сообщает Бурятское региональное отделение Российского Союза боевых искусств.Отметим, что с 4 по 7 ноября в Кемерово прошли всероссийские соревнования по муайтай, памяти Кузбасских спортсменов-героев, павших за Отечество. Сборная Бурятии завоевала 20 медалей турнира: 6 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых наград.