13 ноября

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В заповеднике Бурятии рассказали о белках в скворечниках и хищных кедровках

В заповеднике Бурятии рассказали о белках в скворечниках и хищных кедровках
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Животные попали в объектив инспектора

Новости природы пришли из Баргузинского заповедника Бурятии. Новой порцией историй и фотографий с полевой базы «Давша» поделился Юрий Гороховский, участковый государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- Привык видеть наших кедровок с шишками да с орешками кедра (сосны сибирской) или кедрового стланика. Но не едиными семенами хвойных сыта кедровка, может и похищничать полёвками при возможности, особенно когда основной корм в дефиците. Не зря же она представитель врановых, - отметил инспектор.

По его словам, новые соседи белки стали регулярно встречаться: снег в лесу испещрён их следами.

- Что сказать, соседи приятные. Подлатал старый скворечник и устроил там небольшую «перекусочную» для них. Гостьи быстро заценили услугу. Такой активностью в лесу заинтересовался соболь. Его следы тоже стали замечать частенько, но на глаза зверёк пока не попадался. Будем надеяться на встречу, а если повезёт, то и на фото! – добавил Юрий Гороховский.



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