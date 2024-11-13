В Иркутске установили скульптуры трёх богатырей

Они изготовлены из ангарской сосны
На улице Театральной в Иркутске появились деревянные фигуры трёх богатырей. Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца установили в сквере, который расположен за зданием Иркутского городского театра народной драмы.
– Скульптуры изготовлены мастером из Томска. Они вырезаны из ангарской сосны, которая является древесиной высокого качества. Все фигуры отшлифованы, зачищены, покрыты специальным маслом, чтобы снизить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, а также пропитаны огнебиозащитным составом, – рассказал заместитель директора по общим вопросам МКУ «Городская среда» Максим Черепов.
В настоящее время заключён второй муниципальный контракт на изготовление ещё трёх скульптур: Садко, Коловрата и Александра Невского. Они также будут установлены в сквере на улице Театральной, сообщили в мэрии Иркутска.
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Они изготовлены из ангарской сосны
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