В Иркутске установили скульптуры трёх богатырей

На улице Театральной в Иркутске появились деревянные фигуры трёх богатырей. Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца установили в сквере, который расположен за зданием Иркутского городского театра народной драмы.– Скульптуры изготовлены мастером из Томска. Они вырезаны из ангарской сосны, которая является древесиной высокого качества. Все фигуры отшлифованы, зачищены, покрыты специальным маслом, чтобы снизить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, а также пропитаны огнебиозащитным составом, – рассказал заместитель директора по общим вопросам МКУ «Городская среда» Максим Черепов.В настоящее время заключён второй муниципальный контракт на изготовление ещё трёх скульптур: Садко, Коловрата и Александра Невского. Они также будут установлены в сквере на улице Театральной, сообщили в мэрии Иркутска.