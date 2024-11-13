13 ноября

Популярное

В Бурятии буддисты сделают «подношение Вселенной»

В Бурятии буддисты сделают «подношение Вселенной»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Будут зажжены 1000 лампад

25 ноября в Иволгинском районе Бурятии, на территории комплекса «Сваямбху субурга» состоится церемония «Подношение Вселенной». В этот день будут зажжены 1000 зула (лампад), освящённых Пандито Хамбо-ламой Итигэловым.

Церемония проводится в честь хурала «Зула хурал» (возрастное ограничение: 6+), который состоится в Иволгинском дацане. «Праздник тысячи лампад» — это важнейший памятный день для последователей буддизма в России, Монголии и Тибета. Он отмечается в 25-й день первого зимнего месяца по лунному календарю, в день памяти Богдо Зонхавы (1357-1419 гг.) — земного воплощения бодхисаттвы Манджушри, основателя тибетской школы Гелуг. Эта школа объединяет буддистов Традиционной Сангхи России и многих верующих по всему миру.

- Подношение 1000 зула олицетворяет свет и величие мудрости. На огне этих лампад сжигается темнота неведения — не только нашего, но и всех, кого мы представляем или вспоминаем в этот момент, - сообщает администрация района.

Празднование «Зула Хурала» длится три дня. В память о великом учителе лампадки горят до утра. Также в дни празднования рекомендуется совершать разнообразные благодетельные поступки: налагать на себя обеты (в том числе молчания в знак почитания Будды), делать подношения Трём Драгоценностям, поститься и делать подношения храмам и монастырям.

Местом проведения церемонии станет комплекс «Сваямбху субурга» в селе Верхняя Иволга, в местности «Урочище у трёх берёз», рядом с Иволгинским дацаном. Мероприятие пройдёт с 16:00 до 18:00.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия буддизм хурал Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске установили скульптуры трёх богатырей
В Иркутске установили скульптуры трёх богатырей
Общество, 13.11.2024
Они изготовлены из ангарской сосны
В Бурятии определят лучшие образовательные практики
В Бурятии определят лучшие образовательные практики
Общество, 13.11.2024
Участники представят методические разработки по трём номинациям
В России могут выпустить монеты с достопримечательностями Забайкалья
В России могут выпустить монеты с достопримечательностями Забайкалья
Общество, 13.11.2024
Также их могут приурочить к памятным датам края
Тхэквондисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске
Тхэквондисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске
Общество, 13.11.2024
За сборную республики выступали 33 спортсмена в возрасте от 10 до 17 лет
В Гусиноозёрске прокуратура проверила ремонт дорог
В Гусиноозёрске прокуратура проверила ремонт дорог
Общество, 13.11.2024
Работы должны завершить в этом месяце
В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»
В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»
Общество, 13.11.2024
Юбилей отпраздновала семья Кулаковых
Медиков Бурятии наградили медалью в Монголии
Медиков Бурятии наградили медалью в Монголии
Общество, 13.11.2024
Фтизиатрическую службу республики отметили на международной конференции
В Забайкалье перечислили опасные в снегопад участки трасс
В Забайкалье перечислили опасные в снегопад участки трасс
Общество, 13.11.2024
Об этом напомнили федеральные дорожники
На бывшем Байкальском ЦБК приступили к монтажу очистных
На бывшем Байкальском ЦБК приступили к монтажу очистных
Общество, 13.11.2024
Будет использоваться 13-ступенчатая очистка воды
В Москве вывесили баннеры с Героем России из Бурятии
В Москве вывесили баннеры с Героем России из Бурятии
Общество, 13.11.2024
На них изображён полковник Доржи Чимитов
В Улан-Удэ построят новые путепроводы
В Улан-Удэ построят новые путепроводы
Общество, 13.11.2024
Игорь Шутенков, представляя программу развития Улан-Удэ на выборах мэра, подчеркнул важность транспортной связности между городскими микрорайонами
Улан-удэнцам посоветовали осторожнее ходить по улицам
Улан-удэнцам посоветовали осторожнее ходить по улицам
Общество, 13.11.2024
В столице Бурятии появилась опасная наледь
В Улан-Удэ автомобилисты будут меньше гробить подвески на трамвайных рельсах
В Улан-Удэ автомобилисты будут меньше гробить подвески на трамвайных рельсах
Общество, 13.11.2024
На одном из переездов появились резинокордовые настилы  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^