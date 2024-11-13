В Бурятии буддисты сделают «подношение Вселенной»

25 ноября в Иволгинском районе Бурятии, на территории комплекса «Сваямбху субурга» состоится церемония «Подношение Вселенной». В этот день будут зажжены 1000 зула (лампад), освящённых Пандито Хамбо-ламой Итигэловым.
Церемония проводится в честь хурала «Зула хурал» (возрастное ограничение: 6+), который состоится в Иволгинском дацане. «Праздник тысячи лампад» — это важнейший памятный день для последователей буддизма в России, Монголии и Тибета. Он отмечается в 25-й день первого зимнего месяца по лунному календарю, в день памяти Богдо Зонхавы (1357-1419 гг.) — земного воплощения бодхисаттвы Манджушри, основателя тибетской школы Гелуг. Эта школа объединяет буддистов Традиционной Сангхи России и многих верующих по всему миру.
- Подношение 1000 зула олицетворяет свет и величие мудрости. На огне этих лампад сжигается темнота неведения — не только нашего, но и всех, кого мы представляем или вспоминаем в этот момент, - сообщает администрация района.
Празднование «Зула Хурала» длится три дня. В память о великом учителе лампадки горят до утра. Также в дни празднования рекомендуется совершать разнообразные благодетельные поступки: налагать на себя обеты (в том числе молчания в знак почитания Будды), делать подношения Трём Драгоценностям, поститься и делать подношения храмам и монастырям.
Местом проведения церемонии станет комплекс «Сваямбху субурга» в селе Верхняя Иволга, в местности «Урочище у трёх берёз», рядом с Иволгинским дацаном. Мероприятие пройдёт с 16:00 до 18:00.
Возрастное ограничение: 6+.