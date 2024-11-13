13 ноября

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В России могут выпустить монеты с достопримечательностями Забайкалья

В России могут выпустить монеты с достопримечательностями Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Также их могут приурочить к памятным датам края

Больше узнать о Забайкалье смогут жители других регионов России – это обсудили на встрече губернатор края Александр Осипов и управляющий отделением Чита Банка России Алексей Белобородов.

- Монеты, возможно, будут выпускаться наиболее широким спектром и будут приурочены к памятным датам Забайкальского края, - рассказал Алексей Белобородов.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, глава края подчеркнул, что можно не ограничиваться одной лишь датой, в качестве предложения Центральному банку можно направить и забайкальские достопримечательности для выпуска других монет.

- Для того, чтобы выпустить памятную монету, в регион может приехать художник «Гознака» или специалисты Банка России. Они смотрят достопримечательности, которые мы хотим изобразить на монетах. Также рассматривают исторические документы, все это творчески перерабатывают и предлагают уже соответствующему комитету в Банке России. Но мы можем и сами предложить своё видение монеты, - пояснил Алексей Белобородов.
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