13 ноября

12 ноября

Популярное

Роспотребнадзор помог жителям Бурятии взыскать два миллиона рублей

Роспотребнадзор помог жителям Бурятии взыскать два миллиона рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им пришлось судиться из-за нарушения своих прав и некачественных услуг

За девять месяцев 2024 года – с января по сентябрь включительно – жители Бурятии с помощью республиканского управления Роспотребнадзора вернули 2 миллиона рублей. Такую сумму им присудили после жалоб на нарушение прав в сфере бытового обслуживания, а также качество транспортных, жилищно-коммунальных, платных юридических и услуг общественного питания.

При возникновении вопросов, связанных с защитой своих прав, можно обратиться в напрямую в ведомство и в консультационный центр для потребителей.
Роспотребнадзор деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Иркутской области убила сожителя на почве ревности
Жительница Иркутской области убила сожителя на почве ревности
Общество, 13.11.2024
Суд приговорил её к 7 годам лишения свободы
Житель Бурятии отсудил за профзаболевание 200 тысяч
Житель Бурятии отсудил за профзаболевание 200 тысяч
Общество, 13.11.2024
Мужчина «заработал» его на золотодобывающем предприятии

Двое улан-удэнцев ограбили знакомого
Двое улан-удэнцев ограбили знакомого
Общество, 13.11.2024
Ранее потерпевший сообщил приятелям о наличии у него крупной суммы денег
В Бурятии престарелых и инвалидов оставил без средств реабилитации
В Бурятии престарелых и инвалидов оставил без средств реабилитации
Общество, 13.11.2024
Людей обеспечили ими только после вмешательства прокуратуры
В Бурятии подросток с диабетом впал в кому
В Бурятии подросток с диабетом впал в кому
Общество, 13.11.2024
Он целых 16 дней провёл в реанимации
В центре Улан-Удэ пока не заработал новый светофор
В центре Улан-Удэ пока не заработал новый светофор
Общество, 13.11.2024
А вот трамвайную остановку уже вернули на прежнее место
В пригородном районе Бурятии разобрались с безобразием
В пригородном районе Бурятии разобрались с безобразием
Общество, 13.11.2024
Там наконец-то исчезли зловонные помойки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^