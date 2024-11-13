Роспотребнадзор помог жителям Бурятии взыскать два миллиона рублей

Им пришлось судиться из-за нарушения своих прав и некачественных услуг
За девять месяцев 2024 года – с января по сентябрь включительно – жители Бурятии с помощью республиканского управления Роспотребнадзора вернули 2 миллиона рублей. Такую сумму им присудили после жалоб на нарушение прав в сфере бытового обслуживания, а также качество транспортных, жилищно-коммунальных, платных юридических и услуг общественного питания.
При возникновении вопросов, связанных с защитой своих прав, можно обратиться в напрямую в ведомство и в консультационный центр для потребителей.
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