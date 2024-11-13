13 ноября

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В Гусиноозёрске прокуратура проверила ремонт дорог

В Гусиноозёрске прокуратура проверила ремонт дорог
Общество,  Фото:администрация Гусиноозёрска
Работы должны завершить в этом месяце

В Гусиноозёрске продолжаются работы на автомобильной дороге 4-го маршрута. Первый этап капитального ремонта должен закончиться до 20 ноября этого года.

В настоящее время благоустроена улица Центральная, на которой установлено освещение, автобусные остановки. По улице Дзержинского произведена укладка второго слоя асфальта на протяжении 530 метров. По улице Геологическая произведена укладка первого слоя асфальта, на днях пройдут работы по укладке второго слоя асфальта (665 метров). По улице Шофёрская также проведены работы по укладке первого слоя асфальта (677 метров), планируются работы по укладке второго слоя. Отметим, что асфальтируется не только сама дорога и пешеходные дорожки, но и съезды к домам, гаражам.

Также установлены каркасы будущих автомобильных остановок. Устанавливается перильное ограждение возле парковок и автобусных остановок. Работа по капитальному ремонту автомобильных дорог выполнена на 90 %.

Как сообщили в администрации Гусиноозёрска, вчера, 12 ноября, представители мэрии, подрядной организации совместно с гусиноозёрским межрайонным прокурором проверили ход работ на маршруте № 4, а также выехали с проверкой на улицу Комсомольская, где ранее были проведены работы по капитальному строительству участка дороги от ДК «Шахтёр» до сквера «Юность». Прокурор вынес ряд замечаний и предложений в процессе проверки хода капитального строительства дорог.
Гусиноозерск Бурятия дорожный ремонт

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