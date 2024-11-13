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Двое улан-удэнцев ограбили знакомого

Двое улан-удэнцев ограбили знакомого
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ранее потерпевший сообщил приятелям о наличии у него крупной суммы денег

5 ноября 2024 года Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух мужчин до 3 января 2025 года. Они обвиняются в разбойном нападении.

Как оказалось, потерпевший сообщил своим двум знакомым о наличии у него суммы в 246 500 рублей, после чего у последних возник преступный умысел на хищение указанных денежных средств. Двое улан-удэнцев, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникли в квартиру потерпевшего, разбив стекло балконной двери, нанесли ему несколько ударов по голове и похитили средства.

Постановления вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе суда. 
разбойное нападение

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