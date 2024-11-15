В Улан-Удэ на сходку соберутся литературные клубы

Она состоится в конце этой недели
Впервые в Улан-Удэ состоится сходка книжных клубов «Литературный ковчег». В этот день соберутся все, кто любит книги и обожает делиться мыслями и идеями.
Участие могут принять как книжные клубы города, так и горожане. Участников мероприятия ждут:
- Интерактивные игры для настоящих книголюбов;
- Живое обсуждение пьесы С. П. Левченко;
- Книжная ярмарка;
- Призы.
Сходка состоится 17 ноября в библиотеке им. Н.Г. Дамдинова по адресу: проспект Строителей, 34а.
- Это отличная возможность познакомиться с другими книжными клубами, узнать, как проходят их встречи, и найти единомышленников! А главное — книги, книги и ещё раз книги! – заявили в пресс-службе комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 18+.
Игры стартуют на следующей неделе
В городе пройдёт юбилейный турнир имени Натальи Воробьёвой
Отключения запланированы на 18, 19 и 22 ноября
В честь праздника в регионах стартуют спортивные соревнования
Их внесут в региональный реестр подобных объектов
Основные работы выполнят в этом году
Работы проведут в 6 населённых пунктах
Он вернулся в Забайкалье со степенью Карама
Он начнётся уже завтра
Спортивный детский инвентарь был ранее демонтирован
Мероприятие прошло во ВСГУТУ
Специалисты в этом году начнут исследования возможностей применения золошлаков
На слушаниях затронут обустройство стационарного электрического освещения и тротуаров на трассе «Байкал»
На родине он совершил тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней
Победителями стали 34 студента и аспиранта