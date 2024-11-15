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В Улан-Удэ на сходку соберутся литературные клубы

В Улан-Удэ на сходку соберутся литературные клубы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она состоится в конце этой недели

Впервые в Улан-Удэ состоится сходка книжных клубов «Литературный ковчег». В этот день соберутся все, кто любит книги и обожает делиться мыслями и идеями.

Участие могут принять как книжные клубы города, так и горожане. Участников мероприятия ждут:
- Интерактивные игры для настоящих книголюбов;
- Живое обсуждение пьесы С. П. Левченко;
- Книжная ярмарка;
- Призы.

Сходка состоится 17 ноября в библиотеке им. Н.Г. Дамдинова по адресу: проспект Строителей, 34а.

- Это отличная возможность познакомиться с другими книжными клубами, узнать, как проходят их встречи, и найти единомышленников! А главное — книги, книги и ещё раз книги! – заявили в пресс-службе комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 18+.
Улан-Удэ литература библиотека

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