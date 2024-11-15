В Улан-Удэ на сходку соберутся литературные клубы

Впервые в Улан-Удэ состоится сходка книжных клубов «Литературный ковчег». В этот день соберутся все, кто любит книги и обожает делиться мыслями и идеями.Участие могут принять как книжные клубы города, так и горожане. Участников мероприятия ждут:- Интерактивные игры для настоящих книголюбов;- Живое обсуждение пьесы С. П. Левченко;- Книжная ярмарка;- Призы.Сходка состоится 17 ноября в библиотеке им. Н.Г. Дамдинова по адресу: проспект Строителей, 34а.- Это отличная возможность познакомиться с другими книжными клубами, узнать, как проходят их встречи, и найти единомышленников! А главное — книги, книги и ещё раз книги! – заявили в пресс-службе комитета по культуре администрации Улан-Удэ.