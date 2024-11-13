В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»

8 ноября в Кабанском районе Бурятии состоялось торжественное мероприятие. В районном отделе ЗАГС чествовали золотых юбиляров – супружескую пару Кулаковых, Николая Павловича и Людмилу Николаевну.50 лет назад, 6 ноября 1974 года в бюро ЗАГС Кабанского аймачного совета депутатов трудящихся Бурятской АССР состоялась регистрация брака супругов Кулаковых. Николай и Людмила познакомились летом 1974 года, тогда им было всего по 18 лет. Брат Людмилы Николаевны, Анатолий был другом будущего мужа. Отслужив в армии, Николай Павлович как-то пришёл в гости к другу и, увидев Людмилу, понял, что она его судьба. Недолго думая, Николай Павлович сделал предложение Людмиле Николаевне, и в ноябре молодые сыграли свадьбу.В то время Николай Павлович работал водителем в ПМК «Бурводстрой» водителем, а Людмила Николаевна бухгалтером в районном отделе образования. Николай Павлович получил от организации небольшую квартиру в четырёхквартирном доме, и они стали строить своё семейное счастье. В ноябре 1975 года у молодых родилась дочь Наталья, а ещё через три с половиной года родилась вторая дочь – Любовь. Шли годы, Людмила Николаевна сменила работу и стала работать в ПМК «Сельхозмонтаж». В 1987 году супруги получили благоустроенную квартиру в новом недостроенном доме и своими силами дружно достраивали и благоустраивали свой дом. В 1990 году в их семье родилась третья дочь Ирина.Начиная с 1995 года Николай и Людмила перешли на работу в Кабанский районный отдел социальной защиты населения. Николай также работал водителем, а Людмила бухгалтером. Всё своё свободное время они старались заниматься детьми, приучали их к труду, любили природу, часто выезжали по грибы, ягоды. Дочери выросли и разлетелись из родительского дома. Родители постоянно находятся на связи со своими детьми, волнуются и переживают за них и за своих внуков. У Николая Павловича и Людмилы Николаевны подрастают три прекрасных внука и три замечательные внучки.- Несмотря на разные жизненные испытания, супруги Кулаковы никогда не переставали поддерживать, помогать, а главное, любить друг друга. Николай Павлович и Людмила Николаевна признаются, что секрет их крепкой и дружной семьи заключается в любви, уважении, терпении и понимании друг друга, - рассказала начальник Кабанского районного отдела ЗАГС Светлана Бурдуковская.Специалисты Кабанского районного отдела поздравили юбиляров с этой особенной датой, вручили юбилейное свидетельство о заключении брака, а супруги Кулаковы поставили свои подписи в книге почётных юбиляров супружеской жизни.