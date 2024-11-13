13 ноября

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Медиков Бурятии наградили медалью в Монголии

Медиков Бурятии наградили медалью в Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Фтизиатрическую службу республики отметили на международной конференции

В Улан-Баторе на международной конференции «Исследование туберкулёза — столетний путь развития» двух медиков из Бурятии: главного врача республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Валерия Кожевникова и заведующего лучевой диагностикой РКПТД Антона Зарбуева наградили почётной медалью здравоохранения Монголии.

Как сообщили в министерстве здравоохранения РБ, многолетняя дружба связывает здравоохранение Монголии и России. В своё время бурятские врачи помогали монгольским коллегами обследовать приграничное население, проводить консультативную работу с монгольскими коллегами. В сентябре фтизиатрическая служба Бурятии отметила столетний юбилей, а в эти дни — противотуберкулёзная служба Монголии.

- Отмечу, что в конференции приняли участие и представители Японии, Южной Кореи. Российскую делегацию представили фтизиатры Бурятии из РКПТД им. Г.Д. Дугаровой во главе с главным врачом Валерием Вениаминовичем. Наши специалисты представили на конференции три доклада, - рассказала зампред правительства РБ Евгения Лудупова. - На торжественном закрытии конференции Валерий Вениаминович и Антон Найданович были награждены почётной медалью здравоохранения Монголии, а все наши специалисты получили благодарственные письма.

Бурятия награждение здравоохранение Монголия

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