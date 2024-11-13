13 ноября

12 ноября

Популярное

В Бурятии шаманы вновь попросят об излечении всех людей от болезней

В Бурятии шаманы вновь попросят об излечении всех людей от болезней
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Для этого они устроят специальный обряд

В ближайшую субботу, 16 ноября, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится традиционный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал» («Божественное Белое начало»). Он начнётся в 11:00.

- Бурхан Сагаан Гарбал помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни, – пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». – Когда человек болен или потерян, испытывает трудности в самореализации, страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах, проходит сложное обучение, если у него нарушена связь с духовным родом (предками), Небесный Отец приходит на помощь, обеляя наши помыслы, даруя спокойствие и исцеляя от болезней.

Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения. Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак.

С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Шаманы ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на специальной военной операции.

Возрастное ограничение – 12+
шаманизм шаманы болезнь обряд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Иркутской области убила сожителя на почве ревности
Жительница Иркутской области убила сожителя на почве ревности
Общество, 13.11.2024
Суд приговорил её к 7 годам лишения свободы
Житель Бурятии отсудил за профзаболевание 200 тысяч
Житель Бурятии отсудил за профзаболевание 200 тысяч
Общество, 13.11.2024
Мужчина «заработал» его на золотодобывающем предприятии

Двое улан-удэнцев ограбили знакомого
Двое улан-удэнцев ограбили знакомого
Общество, 13.11.2024
Ранее потерпевший сообщил приятелям о наличии у него крупной суммы денег
В Бурятии престарелых и инвалидов оставил без средств реабилитации
В Бурятии престарелых и инвалидов оставил без средств реабилитации
Общество, 13.11.2024
Людей обеспечили ими только после вмешательства прокуратуры
В Бурятии подросток с диабетом впал в кому
В Бурятии подросток с диабетом впал в кому
Общество, 13.11.2024
Он целых 16 дней провёл в реанимации
В центре Улан-Удэ пока не заработал новый светофор
В центре Улан-Удэ пока не заработал новый светофор
Общество, 13.11.2024
А вот трамвайную остановку уже вернули на прежнее место
В пригородном районе Бурятии разобрались с безобразием
В пригородном районе Бурятии разобрались с безобразием
Общество, 13.11.2024
Там наконец-то исчезли зловонные помойки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^