В Москве вывесили баннеры с Героем России из Бурятии

На улицах Москвы появился портрет военного из Бурятии, Героя России Доржи Чимитова. Один из баннеров разместили прямо напротив здания полномочного представительства Бурятии в Москве, на проспекте Академика Сахарова.Как напомнили в полпредстве, Доржи Чимитов – выпускник Новосибирского высшего военного училища. В специальной военной операции участвует с первых дней. При выполнении одного из боевых заданий, отряд спецназа под командованием Чимитова вёл разведку в местности Городня Черниговской области, но попал в засаду противника, который превосходил в численности и оснащении. Полковник Чимитов получил ранение, но смог организовать оборону, вывести группу из-под огня и эвакуировать всех раненных. При этом противник потерял 11 человек.Доржи Чимитов удостоен двух орденов Мужества и ордена Александра Невского, медали «Золотая звезда».