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В Москве вывесили баннеры с Героем России из Бурятии

В Москве вывесили баннеры с Героем России из Бурятии
Общество,  Фото:полпредство Бурятии в Москве
На них изображён полковник Доржи Чимитов

На улицах Москвы появился портрет военного из Бурятии, Героя России Доржи Чимитова. Один из баннеров разместили прямо напротив здания полномочного представительства Бурятии в Москве, на проспекте Академика Сахарова.

Как напомнили в полпредстве, Доржи Чимитов – выпускник Новосибирского высшего военного училища. В специальной военной операции участвует с первых дней. При выполнении одного из боевых заданий, отряд спецназа под командованием Чимитова вёл разведку в местности Городня Черниговской области, но попал в засаду противника, который превосходил в численности и оснащении. Полковник Чимитов получил ранение, но смог организовать оборону, вывести группу из-под огня и эвакуировать всех раненных. При этом противник потерял 11 человек.

Доржи Чимитов удостоен двух орденов Мужества и ордена Александра Невского, медали «Золотая звезда».
Бурятия Герой России

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