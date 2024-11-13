Житель Бурятии отсудил за профзаболевание 200 тысяч

Житель Тункинского района взыскал деньги с предприятия по добыче золота, где в своё время трудился на разных должностях. Ему целыми днями приходилось работать под землёй – в пыли, при шуме производственного оборудования и постоянной вибрации.В итоге мужчина профессиональное заболевание. Он решил отсудить у организации моральный ущерб размером в 200 тысяч рублей. Служители Фемиды встали на сторону экс-работника. В УФССП по РБ направили исполнительный документ.После уведомления о возбуждении исполнительного производства и предупреждения, что грозит за неисполнение судебного решения, всю сумму сельчанину перечислили полностью.