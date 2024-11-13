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Жительница Иркутской области убила сожителя на почве ревности

Жительница Иркутской области убила сожителя на почве ревности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Суд приговорил её к 7 годам лишения свободы

В Иркутской области перед судом предстала 52-летняя местная жительница. Её признали виновной в убийстве сожителя.

Преступление произошло в апреле в селе Старый Акульшет Тайшетского района. Женщина находилась на ферме и распивала спиртное в компании сожителя и троих знакомых

- В ходе застолья между осуждённой и мужчиной произошёл конфликт на почве ревности к нему. Позже из-за этого, вооружившись кухонным ножом, она нанесла потерпевшему один удар в грудную клетку, пока тот лежал на кровати. От полученных ранений 60-летний мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

О произошедшем подсудимая сообщила гостям, находившимся в соседней комнате, которые вызвали полицию и скорую помощь. Женщина с места преступления не скрывалась и была задержана.

Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
суд

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