В Бурятии определят лучшие образовательные практики

15 ноября на республиканском фестивале в Бурятии будут подведены итоги конкурса лучших образовательных практик «Я – гражданин России». Он стартует в Бурятском государственном университете с 10 утра.В программе запланированы лекции ведущих специалистов, мастер-классы авторов лучших образовательных практик, обмен опытом и образовательная экспедиция в Турунтаевскую районную гимназию Прибайкальского района. По итогам конкурса победителей и призёров ждут грамоты и призы. Награждение состоится на закрытии фестиваля.Участники представили на конкурс работы (методические разработки) по следующим номинациям:1. «Бурятия – территория межэтнического согласия»: изучение, сохранение и развитие традиций, национальных и культурных ценностей народов, проживающих на территории республики, история межэтнических отношений, история Бурятии и народов, проживающих на её территории.2. «Лучшая практика по работе с родителями»: образовательные практики по взаимодействию с родителями обучающихся, конструктивного сотрудничества образовательных организаций с семьёй, практики родительского просвещения, организации детско-родительских мероприятий, опыт работы в Год семьи и др.3. «Инновационные подходы к патриотическому воспитанию молодёжи»: разработка и внедрение авторских программ по гражданско-патриотическому воспитанию, способы формирования активной жизненной позиции гражданина-патриота своей страны и республики, потенциал цифровых технологий в решении задач патриотического воспитания и т.д.Как сообщает пресс-служба правительства РБ, конкурс является преемником открытых уроков по формированию межэтнической толерантности, которые институт непрерывного образования Бурятского государственного университета проводил восемь раз. В ноябре 2023 года проводился VIII республиканский фестиваль открытых уроков по формированию межэтнической толерантности. В нем приняли участие более 100 учителей, педагогов ДО, преподавателей СПО и студентов из разных районов Республики Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.Победителем конкурса 2023 года стала учитель русского языка и литературы Турунтаевской районной гимназии Прибайкальского района Оксана Шульгина .