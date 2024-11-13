В Бурятии престарелых и инвалидов оставил без средств реабилитации



Пятерых постояльцев специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в Хоринском районе не обеспечили техническими средствами реабилитации. Речь о тростях, ортопедической обуви и ушных вкладышах.



Вскрылось всё после прокурорской проверки. Надзорное ведомство выяснило, что в конце 2023 года людей не обеспечили всем необходимым и учреждение не принимало никаких мер по оказанию содействия в получении ТСР. Кроме того, индивидуальные программы реабилитации постояльцев не скорректировали своевременно с учётом особенностей их здоровья.



В итоге руководителю внесли представление, после рассмотрения которого интернат направил заявки на обеспечение техсредствами реабилитации. В учреждении также организовали медицинское переосвидетельствование пациентов и корректировку индивидуальных программ реабилитации.

