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В Бурятии престарелых и инвалидов оставил без средств реабилитации

В Бурятии престарелых и инвалидов оставил без средств реабилитации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Людей обеспечили ими только после вмешательства прокуратуры

Пятерых постояльцев специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в Хоринском районе не обеспечили техническими средствами реабилитации. Речь о тростях, ортопедической обуви и ушных вкладышах.

Вскрылось всё после прокурорской проверки. Надзорное ведомство выяснило, что в конце 2023 года людей не обеспечили всем необходимым и учреждение не принимало никаких мер по оказанию содействия в получении ТСР. Кроме того, индивидуальные программы реабилитации постояльцев не скорректировали своевременно с учётом особенностей их здоровья.

В итоге руководителю внесли представление, после рассмотрения которого интернат направил заявки на обеспечение техсредствами реабилитации. В учреждении также организовали медицинское переосвидетельствование пациентов и корректировку индивидуальных программ реабилитации.
прокуратура инвалиды

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