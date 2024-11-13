В Забайкалье задержали замдиректора электросетевой компании

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении замдиректора - главного инженера местной электросетевой компании. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.Кроме того, уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере возбудили и на руководителя коммерческой фирмы.- По версии следствия, в 2023 году фигурант получал взятки от руководителя коммерческой фирмы за помощь в заключении договоров по модернизации линий электропередач, а также общее покровительство. Общая сумма взяток составила не менее 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.12 ноября следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах фигурантов дела.Оба подозреваемых задержаны. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении задержанных меры пресечения.