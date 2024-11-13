В Забайкалье 85 тысяч детей получат новогодние подарки от губернатора

На покупку выделили 76,5 млн рублей

Традиционные новогодние сладкие подарки от губернатора Забайкальского края Александра Осипова получат более 85 тысяч маленьких забайкальцев. Средства на это изысканы из регионального бюджета, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Из регионального бюджета министерству труда и социальной защиты будет выделено 76,5 миллиона рублей на закупку новогодних подарков.

Сладости получат 85 тысяч забайкальских детей. В их число входят дети из многодетных семей в возрасте от 3 до 17 лет, дети из опекаемых семей возрастом от 3 до 17 лет и дети участников специальной военной операции до 17 лет.

Стоимость одного подарка составит 900 рублей.

Всю подробную информацию о подарках забайкальцы могут уточнять по телефонам отделов социальной защиты по месту жительства или в центрах социального обслуживания населения.