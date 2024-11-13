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В Забайкалье 85 тысяч детей получат новогодние подарки от губернатора

В Забайкалье 85 тысяч детей получат новогодние подарки от губернатора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

На покупку выделили 76,5 млн рублей

Традиционные новогодние сладкие подарки от губернатора Забайкальского края Александра Осипова получат более 85 тысяч маленьких забайкальцев. Средства на это изысканы из регионального бюджета, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Из регионального бюджета министерству труда и социальной защиты будет выделено 76,5 миллиона рублей на закупку новогодних подарков.

Сладости получат 85 тысяч забайкальских детей. В их число входят дети из многодетных семей в возрасте от 3 до 17 лет, дети из опекаемых семей возрастом от 3 до 17 лет и дети участников специальной военной операции до 17 лет.

Стоимость одного подарка составит 900 рублей.

Всю подробную информацию о подарках забайкальцы могут уточнять по телефонам отделов социальной защиты по месту жительства или в центрах социального обслуживания населения.

Новый год Осипов подарки Забайкалье Забайкальский край

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