В пригородном районе Бурятии разобрались с безобразием



Жители СНТ «Солнечный», которое находится в пригородном Заиграевском районе, несколько месяцев буквально утопали в мусоре. ТКО оттуда не вывозили. В сентябре люди обратились с жалобами к представителям регионального отделения Народного фронта.



Общественники тогда рассказали в своём официальном telegram-канале, что свалки тянулись вдоль дорог и высились на заброшенных участках. Повсюду царили запах, гниение и антисанитария, а усугублялась ситуация из-за бродячих собак, которые разносили всё по округе.



Местные жители не могли понять, кто отвечает за отходы. Раньше приезжал региональный оператор по обращению с ТКО и забирал их из контейнеров у дорог. Потом количество баков почему-то сократилось.



Активисты, в свою очередь, обратились в прокуратуру, чтобы в надзорном ведомстве определили ответственного и он ликвидировал несанкционированные помойки.



Председателю СНТ внесли представление и возбудили дело об административном правонарушении. В итоге всё это безобразие с улиц убрали. Более того, администрация товарищества соорудила специальное место под контролируемый склад отходов.



Теперь в дачном посёлке надеются, что неприятная «мусорная» история больше не повторится. По мнению «фронтовиков», нужно проводить работу и с собственниками заброшенных участков.

