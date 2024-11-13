В Бурятии воцарится «минус»

В среду, 13 ноября, в Бурятии ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдёт небольшой, а по Прибайкалью и на севере – умеренный снег. Днём по республике – от -5 до 0, местами – от -7 до -12 градусов. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Где-то его порывы будут достигать 15-18 м/с.В Улан-Удэ временами снег. В дневное время в столице – от -3 до -5. Ветер переменный, 8-13 м/с.