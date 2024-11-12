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Улан-удэнке незаконно отказали в маткапитале

Улан-удэнке незаконно отказали в маткапитале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина даже пришлось дойти до прокуратуры

Жительница столицы Бурятии обратилась в прокуратуру с жалобой. Как выяснилось, в августе она подала в орган соцзащиты заявление о предоставлении регионального материнского капитала. Женщина стала мамой во второй раз.

Однако учреждение необоснованно отказало в выплате, сославшись на имеющиеся сведения о назначении маткапитала в другом регионе. Это не соответствовало действительности.

В итоге руководителю уполномоченного органа внесли представление. После вмешательства надзорного ведомства права улан-удэнки на эту меру господдержки восстановили. 
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