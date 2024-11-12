Улан-удэнке незаконно отказали в маткапитале



Жительница столицы Бурятии обратилась в прокуратуру с жалобой. Как выяснилось, в августе она подала в орган соцзащиты заявление о предоставлении регионального материнского капитала. Женщина стала мамой во второй раз.



Однако учреждение необоснованно отказало в выплате, сославшись на имеющиеся сведения о назначении маткапитала в другом регионе. Это не соответствовало действительности.





В итоге руководителю уполномоченного органа внесли представление. После вмешательства надзорного ведомства права улан-удэнки на эту меру господдержки восстановили.