Новый светофор в центре Улан-Удэ будет очень долгим



В администрации Улан-Удэ подробнее рассказали о новшествах, которые появятся на улице Коммунистическая вместе с В администрации Улан-Удэ подробнее рассказали о новшествах, которые появятся на улице Коммунистическая вместе с новым светофором . Первое – это «зелёная волна». Искусственный регулировщик будет работать в связке с тем, что у супермаркета «Спутник».



По словам замначальника отдела организации дорожного движения комитета по транспорту Виктора Именохоева, пешеходная фаза составит 20 секунд. Столько времени дадут пешеходам, чтобы перейти дорогу с одной стороны на другую. Для автомобилистов зелёный будет гореть 110 секунд. То есть стоять на остановках людям придётся почти две минуты.



Пока речь только о начальной стадии. Режим работы светофора, возможно, ещё отрегулируют. Поворот на парковку ТЦ «Сибирь» запретили навсегда. Он теперь закрыт полусферами.



Не будет больше и разворот с Балтахинова в обратном направлении – речь об участке, где «крутились» автомобилисты, чтобы спуститься вниз с улицы Коммунистическая. Это сделали для устранения заторов и помех при движении потоков с Элеватора. Потому водителям посоветовали заранее рассчитывать альтернативные пути следования.



На светофорном объекте установили детекторы подсчёта количества проходящего транспорта. Данные хотят проанализировать и после – настроить режим всей «зелёной волны» от Элеватора до остановки «Мемориал Победы». Пока искусственный регулировщик находится в режиме жёлтого мигания, но полноценно он заработает уже в ближайшее время.

