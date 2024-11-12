В Бурятии брошенных в лесу беременных собак приютили волонтёры



На минувшей неделе в местном фонде помощи животным «Собака счастья» На минувшей неделе в местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о двух четвероногих, у которых раньше были хозяева. Однако они выбросили беременных собачек в лесу и обрекли на голодную смерть. Судя по всему, случилось это после окончания дачного сезона.



- За все эти годы мы так и не поняли, что у этих дачников вместо мозгов и сердца. И как оно работает. Какая логическая цепочка приводит их к мысли, что лучшее решение – вывезти двух домашних беременных собак в лес? – написали на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Их использовали, а затем предали самым позорным образом.



На брошенных животных наткнулась случайно одна из волонтёров. А спустя несколько дней стало известно, что их забрали в приют «Ананда». Собакам уже дали клички – Асти и Альта.



- Теперь у них есть имена и главное – безопасный дом с питанием, медуходом и перспективами на новую семью. Асти – с голубым глазиком – уже идеальная домашняя собака! Забирать можно хоть сейчас. Она ласковая и активная, – поделились в фонде. – Альта пока боится незнакомых людей, но видно, что она очень тянется к человеку и когда привыкнет, окажется самой ласковой девочкой в мире. Ей просто нужно немного времени.



У собачек теперь есть опекун. Кстати, стать им может любой желающий – на содержание одного хвостатого друга в приюте нужно примерно полторы тысячи рублей в месяц. Желающие забрать Альту и Асти себе могут связаться с зоозащитниками на официальной странице «Собаки счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.







