В столице Бурятии подорожали абсолютно все съёмные квартиры



Представители федерального портала «Мир квартир» решили выяснить, сколько потребуется на аренду жилья в разных регионах РФ. Для этого специалисты традиционно изучили цены в 70 крупнейших городах страны – с населением более 300 тысяч человек.



Как выяснилось, за месяц – в октябре – «однушки» и студии подорожали в среднем на 2,2%, а за год – на 32,1% – до 26 481 рубля. «Двушки» – на 2% и 26,4% – до 33 110 рублей, «трёшки» – на 4,2% и 23,3%, до 40 802. Элитный сегмент при этом не учитывался.



В Улан-Удэ, занявшем 17-ое место из 70-ти, за съёмную однокомнатную квартиру в середине осени просили примерно 30 100 рублей. За месяц стоимость такого жилья никак не изменилась, зато за год оно наценилось на 44,8%. За двухкомнатную в бурятской столице нужно выложить 37 тысяч 90 рублей (+1,7% и 39,7%), а за трёхкомнатную – 41 872 (-8,5% и +40,6%).



В соседнем Иркутске аренда увеличилась до 31 657, 38 856 и 43 243 рублей. В Чите за «однушки» в октябре просили 32 330. Жильё с двумя и тремя комнатами сдавали за 40 060 и 48 722.



В лидерах оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также среди городов с самыми дорогими съёмными квартирами – Якутск, Хабаровск, Екатеринбург, Казань. Нижний Новгород и Чита. В топ-10 вошло и Подмосковье. А самые дешёвые – в Иваново, Кургане, Саранске, Нижнем Тагиле, Пензе, Кирове, Волжском, Брянске, Орле и Белгороде.



По словам генерального директора портала Павла Луценко, в декабре жильё внаём продолжит дорожать.



- В январе возможно некоторое «проседание», а потом восхождение кривой роста продолжится, – подчеркнул он. – Этому способствуют объективные факторы и, прежде всего недоступность ипотеки. Раньше льготная ипотека помогала людям решить свой жилищный вопрос, а теперь её отсутствие толкает их в сектор аренды, что разгоняет спрос и цены на этом рынке.







Льготную ипотеку под 8% годовых «свернули» в середине лета. Это была самая популярная программа на рынке новостроек, которую запустили в 2020 году и с тех пор несколько раз продлевали. За всё время действия по ней выдали более полутора миллионов кредитов, а общий объём сделок достиг 6 триллионов рублей, писали ранее федеральные СМИ.





