Забайкальские спасатели отработали навыки экстремальной работы в горах Бурятии

Потренировались без происшествий

Спасатели поисково-спасательной службы главного управления «Забайкалпожспас» провели тренировку по альпинистской подготовке в Республике Бурятия в районе ущелья реки Кынгырга.

- Во время сборов спасатели получают большой опыт и навыки автономного существования в природной среде, организации быта и ночёвок, - рассказал замначальника поисково-спасательной службы «Забайкалпожспас» Дмитрий Герасимов. - Адаптируются к работе при низких температурах, совершенствуют свою физическую подготовку и выносливость, что способствует профессиональному росту спасателя в случае проведения поисково-спасательных работ в природной среде. Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме. Тренировка прошла без происшествий.

Основной целью тренировки была отработка навыков безопасного передвижения по скальному рельефу, ведение спасательных работ в условиях горной местности. Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.