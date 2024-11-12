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Улан-удэнцев просят не соваться на лёд

Улан-удэнцев просят не соваться на лёд
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Он пока что небезопасен

На реках в столице Бурятии начался ледостав. Улан-удэнцев призывают не выходить и не выезжать на незамёрзшие водоёмы.

Как сообщили в городской администрации, дежурная смена спасателей каждый день совершает объезд водных объектов и проводит профилактические беседы с находящимися там людьми. А ещё они устраивают профилактические рейды совместно с ПДН и комиссией по делам несовершеннолетних (КДН).

лёд водоёмы безопасность

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