Улан-удэнцев просят не соваться на лёд

На реках в столице Бурятии начался ледостав. Улан-удэнцев призывают не выходить и не выезжать на незамёрзшие водоёмы.Как сообщили в городской администрации, дежурная смена спасателей каждый день совершает объезд водных объектов и проводит профилактические беседы с находящимися там людьми. А ещё они устраивают профилактические рейды совместно с ПДН и комиссией по делам несовершеннолетних (КДН).