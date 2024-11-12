Мошенники в Бурятии снова прикидываются Сергеем Ханхареевым











Месяц назад, в середине октября, злоумышленники создали в Telegram фейковый аккаунт главного санитарного врача Бурятии «для использования в мошеннических схемах». До этого Ханхареева «подделали» в популярном мессенджере в июне.

В республиканском управлении Роспотребнадзора предупредили о неизвестных, которые действуют от имени главы ведомства Сергея Ханхареева. Аферисты звонят в учреждения и организации Бурятии и от его имени под различными предлогами выманивают деньги.В управлении предупредили, что сбором средств там не занимаются. Жителям РБ настоятельно рекомендуют сообщать о подобных звонках напрямую в Роспотребнадзор по телефону +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.