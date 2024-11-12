12 ноября

11 ноября

Популярное

Мошенники в Бурятии снова прикидываются Сергеем Ханхареевым

Мошенники в Бурятии снова прикидываются Сергеем Ханхареевым
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они представляются главой Роспотребнадзора по телефону

В республиканском управлении Роспотребнадзора предупредили о неизвестных, которые действуют от имени главы ведомства Сергея Ханхареева. Аферисты звонят в учреждения и организации Бурятии и от его имени под различными предлогами выманивают деньги.

В управлении предупредили, что сбором средств там не занимаются. Жителям РБ настоятельно рекомендуют сообщать о подобных звонках напрямую в Роспотребнадзор по телефону +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Месяц назад, в середине октября, злоумышленники создали в Telegram фейковый аккаунт главного санитарного врача Бурятии «для использования в мошеннических схемах». До этого Ханхареева «подделали» в популярном мессенджере в июне.


Роспотребнадзор мошенники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии подорожали абсолютно все съёмные квартиры
В столице Бурятии подорожали абсолютно все съёмные квартиры
Общество, 12.11.2024
Сильнее всего за год наценились «однушки»
Мошенники в Бурятии снова прикидываются Сергеем Ханхареевым
Мошенники в Бурятии снова прикидываются Сергеем Ханхареевым
Общество, 12.11.2024
Они представляются главой Роспотребнадзора по телефону

В Telegram «подделали» директора специализированной службы
В Telegram «подделали» директора специализированной службы
Общество, 12.11.2024
В популярном мессенджере создали её фейковый аккаунт
Житель Бурятии украл телефон и деньги собутыльника
Житель Бурятии украл телефон и деньги собутыльника
Общество, 12.11.2024
Ранее 18-летний парень уже привлекался к уголовной ответственности
На региональной трассе в Бурятии образовалась опасная наледь
На региональной трассе в Бурятии образовалась опасная наледь
Общество, 12.11.2024
Скользкий участок вовсю подсыпают противогололёдным материалом 
В Улан-Удэ вновь проведут борцовский турнир на призы Любови Волосовой
В Улан-Удэ вновь проведут борцовский турнир на призы Любови Волосовой
Общество, 12.11.2024
В столицу Бурятии приедут спортсменки из 50 регионов России
Житель Забайкалья обокрал своего деда
Житель Забайкалья обокрал своего деда
Общество, 12.11.2024
Ущерб составил около 8 тысяч рублей
Улан-удэнцы поддержали запрет на соцсети для детей
Улан-удэнцы поддержали запрет на соцсети для детей
Общество, 12.11.2024
Его одобрила почти половина горожан
В Бурятии рассказали о субсидиях на дрова
В Бурятии рассказали о субсидиях на дрова
Общество, 12.11.2024
Жителям республики объяснили, что для них потребуется 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^