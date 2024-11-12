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Лучники Бурятии завоевали 9 медалей гран-при в Черногории

Лучники Бурятии завоевали 9 медалей гран-при в Черногории
Общество,  Фото:федерация стрельбы из лука Забайкалья
Спортсмены выступали в составе сборной России

Сборная России по стрельбе из лука заняла первое место в медальном зачёте на международных соревнованиях «Гран-при Монтенегро» в Черногории. Турнир проходил в городе Херцег Нови с 7 по 10 ноября. Участие в соревнованиях приняли 80 спортсменов из России, Беларуси, Черногории, Хорватии, Сербии, Молдовы и Греции.

Спортсмены Бурятии завоевали 9 медалей турнира. В стрельбе из классического лука первое место у женщин завоевала Светлана Гомбоева. У мужчин серебро в классическом луке выиграл Сергей Цыренов, а у юниорок до 21 года – Ирина Далбаева. В стрельбе из блочного лука бронзовые медали: у мужчин – у Сергея Шенхорова, у юниоров до 21 года – у Егора Уладаева, у юниорок до 21 года – у Дианы Ошоровой.

В классическом луке среди женщин в командных выступлениях победили Светлана Гомбоева (Бурятия), Туяна Дугарова (Забайкальский край) и Нуриниссо Махмудова (Москва). Среди мужчин победу одержали Сергей Цыренов из Бурятии и забайкальцы Арсалан Балданов и Буянто Цырендоржиев. Также Ирина Далбаева стала первой в составе команды юниорок.

Бурятия стрельба из лука спорт

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