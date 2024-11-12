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Бурятские борцы выступят на турнире Умаханова в Дагестане

Бурятские борцы выступят на турнире Умаханова в Дагестане
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В предварительный список вошёл Евгений Жербаев

С 14 по 16 ноября в Хасавюрте пройдёт международный турнир по вольной борьбе среди мужчин, памяти заслуженного мастера спорта России Шамиля Умаханова. По информации организаторов, ковёр соберёт борцов из Азербайджана, Армении, Бахрейна, Болгарии, Белоруссии, Венгрии, Грузии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Македонии, России, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, участие в турнире примут бурятские борцы. В предварительный список вошли:
- Весовая категория 57 кг: Баяндуев Жаргал, Шагдуров Баир;
- Весовая категория 61 кг: Баяндуев Баир;
- Весовая категория 65 кг: Сультимов Бато (Москва / Забайкальский край);
- Весовая категория 74 кг: Жербаев Евгений (Бурятия / Иркутская область), Балтуев Александр (Бурятия / Иркутская область), Ешинимаев Тамир (Бурятия / Забайкальский край), Куприянов Дмитрий;
- Весовая категория 86 кг: Каркунов Жамсаран;
- Весовая категория 97 кг: Жибалов Илья.

Победители получат призы в размере 100 тысяч рублей, для серебряных призёров предусмотрены призы по 50 тысяч рублей, а бронзовые медалисты получат по 30 тысяч.

Возрастное ограничение: 6+.
спорт Бурятия вольная борьба

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