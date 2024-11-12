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В Бурятии в ОМОН прошёл день открытых дверей

В Бурятии в ОМОН прошёл день открытых дверей
Общество,  Фото:управление Росгвардии по Бурятии
Большой интерес у учеников вызвали показательные выступления работы кинолога со служебной собакой

На базе ОМОН «Кречет» для школьников двух образовательных учреждений провели день открытых дверей. Гостям рассказали о деятельности подразделения сил специального назначения, целях и служебно-боевых задачах, которые выполняют сотрудники.

Школьники познакомились с техникой, состоящей на вооружении в Росгвардии, посидели за рулём бронеавтомобилей «Астейс», «Камаз» и передвижного автомобильного комплекса «Аракс». С особым любопытством ребята рассматривали образцы оружия, которое используется бойцами отряда при выполнении боевых задач.


Большой интерес у учеников вызвали показательные выступления работы кинолога со служебной собакой. Дети с восторгом наблюдали, как пёс быстро обнаружил и обозначил наличие опасного вещества.

- Очень понравилось, как собака оперативно нашла гранату, как залазили в технику, что дали рассмотреть и даже потрогать оружие, - поделился эмоциями ученик 2 кадетского класса Росгвардии СОШ № 25 Андрей.

Дети узнали о героях ОМОН, погибших в разные времена, посетили памятник «Шагнувшие в бессмертие», дуган и часовню.

- Надеемся, что после таких экскурсий кто-то из детей в будущем захочет связать свою жизнь с нашим отрядом. Станут защитниками Отечества и будут выполнять задачи по охране общественного порядка, - отметил заместитель командира ОМОН «Кречет» Александр.

Также учащимся показали фильм о работе ОМОН «Кречет», сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия

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