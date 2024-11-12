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В Бурятии скончался заслуженный работник лесного хозяйства

В Бурятии скончался заслуженный работник лесного хозяйства
Общество,  Фото:РАЛХ
Николаю Крылову было 76 лет

В Бурятии не стало заслуженного работника лесного хозяйства РБ Николая Крылова. Он умер на 77-ом году жизни, рассказали в РАЛХ.

Николай Степанович родился 20 апреля 1948 года в Кяхте. Свою трудовую деятельность начал в 1966-ом слесарем на комбинате коммунальных предприятий. После ухода оттуда в июле 1970-го устроился шофёром в Кяхтинский лесхоз.

В июле 1975-го стал там главным механиком. В марте 1986-го возглавил Кяхтинский межхозяйственный лесхоз. В июне 1987-го вернулся в Кяхтинский механизированный лесхоз на должность директора и проработал им 25 лет.

После ухода на заслуженный отдых в 2008-ом ещё пять лет трудился механиком. Николай Крылов был ветераном труда. Его неоднократно награждали грамотами и медалями от местных властей и министерства лесного хозяйства. В РАЛХ принесли соболезнования родным и близким Николая Степановича.

смерть РАЛХ

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