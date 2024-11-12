В Бурятии скончался заслуженный работник лесного хозяйства



В Бурятии не стало заслуженного работника лесного хозяйства РБ Николая Крылова. Он умер на 77-ом году жизни, рассказали в РАЛХ.



Николай Степанович родился 20 апреля 1948 года в Кяхте. Свою трудовую деятельность начал в 1966-ом слесарем на комбинате коммунальных предприятий. После ухода оттуда в июле 1970-го устроился шофёром в Кяхтинский лесхоз.



В июле 1975-го стал там главным механиком. В марте 1986-го возглавил Кяхтинский межхозяйственный лесхоз. В июне 1987-го вернулся в Кяхтинский механизированный лесхоз на должность директора и проработал им 25 лет.



После ухода на заслуженный отдых в 2008-ом ещё пять лет трудился механиком. Николай Крылов был ветераном труда. Его неоднократно награждали грамотами и медалями от местных властей и министерства лесного хозяйства. В РАЛХ принесли соболезнования родным и близким Николая Степановича.



