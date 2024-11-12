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В Бурятии предприятие задолжало транспортной компании 2 с лишним миллиона

В Бурятии предприятие задолжало транспортной компании 2 с лишним миллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за этого ему запретили регистрационные действия с недвижимостью и заблокировали все счета

Судебные приставы взыскали с крупного деревообрабатывающего предприятия Бурятии 2 миллиона 100 тысяч рублей. Именно столько оно задолжало одной транспортной компании за перевоз лесоматериалов.

После уведомления о возбуждении исполнительного производства организация не торопилась гасить долг. Тогда сотрудник УФССП по РБ принял меры принудительного исполнения и ограничительного характера. Он вынес постановление, запрещающее совершать какие-либо регистрационные действия с транспортными средствами, принадлежащими предприятию – а таковых оказалось 110, а также с тремя его земельными участками, двумя зданиями и пятью сооружениям, расположенными в Забайкальском крае.

Банковские счета предприятия арестовали. Это возымело эффект – оно погасило двухмиллионную задолженность.

долг судебные приставы

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