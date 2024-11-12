Дефицит бюджета в Бурятии превысит 5 миллиардов рублей



В Народном Хурале Бурятии проходят публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2025-ый и плановый период 2026-го и 2027-го годов. В них участвуют депутаты Народного Хурала, представители правительства РБ, органов местного самоуправления, прокуратуры, МВД и общественных организаций.



Проект трёхлетнего бюджета представил министр финансов республики Георгий Мадаев. Доходы, по его словам, составят 105 миллиардов 600 миллионов рублей, в том числе 54 миллиарда 480 миллионов – безвозмездные поступления.



Расходы оценили в 110 миллиардов 770 миллионов. Дефицит бюджета превысит 5 миллиардов, сообщили в официальном telegram-канале республиканского парламента.



Мадаев охарактеризовал бюджет на три ближайших года как сложный. Глава ведомства также остановился на его ключевых направлениях. Приоритетом станут социальные обязательства государства. Особое внимание уделят семьям с детьми.



