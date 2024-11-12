В Агинском округе прошёл международный конкурс модельеров

Мастер из посёлка Могойтуй Агинского Бурятского округа завоевала гран-при международного конкурса модельеров «Золотая нить наших предков». 35 именитых модельеров, художников и дизайнеров Забайкалья, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Ханты-Мансийска 8 ноября представили на суд зрителей и жюри 37 коллекций. Показ коллекций прошёл при полном аншлаге в спортивном комплексе «Бургэд» в Агинском и проходил в течение четырёх с половиной часов.Как сообщает администрация округа, жюри в течение дня оценивало техническую часть изготовленных костюмов на соблюдение традиционных правил, оригинальность стилизованных костюмов. Сам гала-концерт с показом всех коллекций проходил по пяти номинациям, зрители тепло встречали каждый выход моделей.По итогам конкурсного дня, гран-при завоевала коллекция «Элинсэгуудэймнай алтан hабагша» Чимитцырен Батодалаевой из Могойтуя.- Диплом лауреата I степени – коллекция «Утаhаар дамжаhан угайм зам» Раднаевой Ларисы и Батоевой Бальжит, с. Кункур, Агинский район, Забайкальский край;- Диплом лауреата II степени – коллекция «Традиционный костюм западных бурят «Ёхор» Алексеевой Маргариты, Усть-Ордынский Бурятский округ, Иркутская область;- Диплом лауреата III степени – коллекция «Зон арадайм баялиг» Пурэв Дэлгэрцэцэг, г. Улан-Батор, Монголия.Специальный приз: «За бережное сохранение народных традиций» - коллекция «Детство» Цырендашиевых Батора и Норжимо, г. Чита, Забайкальский край.- Диплом лауреата I степени – коллекция «Традиция и современность» Эккерт Марии, Ханты-Мансийский АО-Югра;- Диплом лауреата III степени – коллекция «Краски русской души» Гурулевой Татьяны, Дульдурга, Забайкальский край.- Диплом лауреата I степени – коллекция «Наранайтуяа» Чимитдоржиевой Елены, с. Сахюрта, Агинский район, Забайкальский край;- Диплом лауреата II степени–коллекция «Стилизованный бурятский «Сибирячка» Пономарёвой Людмилы, г. Иркутск;- Диплом лауреата III степени–коллекция «Хатан new» Жамбаловой Елены, г. Чита, Забайкальский край.Специальный приз «Надежда» - коллекция «9 эрдэни» Шагжаевой Ларисы, с. Узон, Дульдургинский район, Забайкальский край.- Диплом лауреата I степени – коллекция «Сестра», Коновалова Нина, г. Иркутск;- Диплом лауреата II степени – коллекция «Угалза», Балданова Роза, п. Агинское, Забайкальский край;- Диплом лауреата II степени – коллекция «Дикий соболь – золотой фонд России», Кольцов Евгений, г. Чита, Забайкальский край;- Диплом лауреата III степени – коллекция «Буряад модерн», Цыдыпова Светлана и Митупова Нина, Агинский район, Забайкальский край.Специальный приз: «Вдохновение - коллекция «Нооhон баялиг», Поселенова Софья, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.- Диплом лауреата I степени – коллекция «По стопам предков», Тудупова Лена, ГО «Поселок Агинское», Забайкальский край;- Диплом лауреата II степени – коллекция «По стопам Гэсэра», Харгаева Юлия, Усть-Ордынский Бурятский округ;- Диплом Лауреата III степени – коллекция «Магия духа», Гармаева Ханда, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.