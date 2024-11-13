13 ноября

12 ноября

Популярное

Читу украсят сказочными персонажами и былинными героями

Читу украсят сказочными персонажами и былинными героями
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкалья
Скульптуры изо льда разместят в новогоднем ледовом городке

Сказочные и былинные герои украсят площадь Ленина в Чите к открытию ледового городка. Администрация города на прошлой неделе открыла приём заявок на лучшую скульптуру изо льда. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на телеграм-канал «Город Чита».

Скульпторы могут воплотить в своих работах сюжеты из народных сказок, былин, семейных и народных традиций. Премию в 45 тысяч рублей получат три скульптора в номинациях: «Сложное техническое исполнение», «Лучшее воплощение авторской идеи», «Лучшее отражение региональной тематики».

Три лауреата «Яркого художественного образа», «Интересного композиционного решения» и «Самого креативного исполнения» получат по 35 тысяч рублей. Пять скульпторов, чьи работы по сюжету окажутся более содержательными, удостоятся денежного приза в размере 25 тысяч рублей. Шесть участников станут обладателями 15 тысяч рублей «За творческий вклад в создание новогоднего оформления города».

Отправить заявку могут творцы старше 18 лет. Принимать их закончат 7 декабря.

Кроме того, в будущем ледовом городке на площади Ленина установят две горки, а сейчас уже завершают здание фудкорта.

Возрастное ограничение: 18+.


Чита Новый год ледовый городок конкурс ледовые скульптуры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригородном районе Бурятии разобрались с безобразием
В пригородном районе Бурятии разобрались с безобразием
Общество, 13.11.2024
Там наконец-то исчезли зловонные помойки
Читу украсят сказочными персонажами и былинными героями
Читу украсят сказочными персонажами и былинными героями
Общество, 13.11.2024
Скульптуры изо льда разместят в новогоднем ледовом городке
Иркутские учёные нашли способ усовершенствовать ГЛОНАСС
Иркутские учёные нашли способ усовершенствовать ГЛОНАСС
Общество, 13.11.2024
Приёмники смогли в 10 раз точнее определять количество электронов в ионосфере
В Бурятии воцарится «минус»
В Бурятии воцарится «минус»
Общество, 13.11.2024
Холода в республике усилятся
Бурятские борцы выступят на турнире Умаханова в Дагестане
Бурятские борцы выступят на турнире Умаханова в Дагестане
Общество, 12.11.2024
В предварительный список вошёл Евгений Жербаев
В нацпарке Бурятии обновили подземные метеостанции
В нацпарке Бурятии обновили подземные метеостанции
Общество, 12.11.2024
Учёные проводят микроклиматические наблюдения в горно-котловинных ландшафтах
В Забайкалье определят лучший ёхор
В Забайкалье определят лучший ёхор
Общество, 12.11.2024
Конкурсанты выступят в трёх категориях
На Байкале прошёл международный слёт дружбы народов
На Байкале прошёл международный слёт дружбы народов
Общество, 12.11.2024
Участие приняли представители России, Китая, Монголии, Камеруна, Египта, Нигерии и Марокко
На станции Бурятии модернизируют контейнерный терминал
На станции Бурятии модернизируют контейнерный терминал
Общество, 12.11.2024
Работы планируют завершить в следующем году
В райцентре Бурятии установили новый арт-объект
В райцентре Бурятии установили новый арт-объект
Общество, 12.11.2024
Скульптура станет частью планируемого арт-пространства в Заиграево
Лицеистка из Бурятии выиграла 200 тысяч во всероссийском конкурсе
Лицеистка из Бурятии выиграла 200 тысяч во всероссийском конкурсе
Общество, 12.11.2024
В следующем году школьница собралась получить миллион
Житель Бурятии стал одним из победителей конкурса «Мастера гостеприимства»
Житель Бурятии стал одним из победителей конкурса «Мастера гостеприимства»
Общество, 12.11.2024
Его проект был отмечен в номинации «Инновационный менеджмент в управлении индустрии гостеприимства»
В Агинском округе прошёл международный конкурс модельеров
В Агинском округе прошёл международный конкурс модельеров
Общество, 12.11.2024
Гран-при выиграла мастерица из Могойтуя
Бурятия продолжит реконструкцию систем водоснабжения в ДНР
Бурятия продолжит реконструкцию систем водоснабжения в ДНР
Общество, 12.11.2024
Регион-шеф проведёт работы в Старобешевском округе
В сотых кварталах Улан-Удэ строят дорогу
В сотых кварталах Улан-Удэ строят дорогу
Общество, 12.11.2024
Она протянется к новым социальным объектам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^