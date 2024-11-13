Читу украсят сказочными персонажами и былинными героями

Сказочные и былинные герои украсят площадь Ленина в Чите к открытию ледового городка. Администрация города на прошлой неделе открыла приём заявок на лучшую скульптуру изо льда. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на телеграм-канал «Город Чита».Скульпторы могут воплотить в своих работах сюжеты из народных сказок, былин, семейных и народных традиций. Премию в 45 тысяч рублей получат три скульптора в номинациях: «Сложное техническое исполнение», «Лучшее воплощение авторской идеи», «Лучшее отражение региональной тематики».Три лауреата «Яркого художественного образа», «Интересного композиционного решения» и «Самого креативного исполнения» получат по 35 тысяч рублей. Пять скульпторов, чьи работы по сюжету окажутся более содержательными, удостоятся денежного приза в размере 25 тысяч рублей. Шесть участников станут обладателями 15 тысяч рублей «За творческий вклад в создание новогоднего оформления города».Отправить заявку могут творцы старше 18 лет. Принимать их закончат 7 декабря.Кроме того, в будущем ледовом городке на площади Ленина установят две горки, а сейчас уже завершают здание фудкорта.