В сотых кварталах Улан-Удэ строят дорогу

К новым социальным объектам в сотых микрорайонах Улан-Удэ построят дорогу. Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков в соцсетях.По информации мэра, делается дорога от трассы в 102 микрорайоне до школы № 60.- К обустройству подходим основательно и комплексно. Сделаем тротуары, освещение, автобусную остановку. Это позволит беспрепятственно и безопасно добираться горожанам до средней школы № 60, регионального центра единоборств «Патриот» и волейбольного центра, - написал Шутенков.Работы на объекте стартовали в сентябре. Грунтовая дорога уже отгрейдирована и выровнена. Также обустроена и заасфальтирована парковка у школы, сделана часть тротуара. Остальные работы, в том числе по асфальтированию проезжей части, пройдут в следующем году.