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В сотых кварталах Улан-Удэ строят дорогу

В сотых кварталах Улан-Удэ строят дорогу
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Она протянется к новым социальным объектам

К новым социальным объектам в сотых микрорайонах Улан-Удэ построят дорогу. Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков в соцсетях.

По информации мэра, делается дорога от трассы в 102 микрорайоне до школы № 60.

- К обустройству подходим основательно и комплексно. Сделаем тротуары, освещение, автобусную остановку. Это позволит беспрепятственно и безопасно добираться горожанам до средней школы № 60, регионального центра единоборств «Патриот» и волейбольного центра, - написал Шутенков.

Работы на объекте стартовали в сентябре. Грунтовая дорога уже отгрейдирована и выровнена. Также обустроена и заасфальтирована парковка у школы, сделана часть тротуара. Остальные работы, в том числе по асфальтированию проезжей части, пройдут в следующем году.
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