Бурятия продолжит реконструкцию систем водоснабжения в ДНР

В следующем году Бурятия планирует заменить 3 км водовода в посёлке Старобешево и отремонтировать систему водоотведения в городе Комсомольское. Об этом сообщает правительство Республики Бурятия.- Сети требуют реконструкции, ремонта. Эти работы будут проводиться, чтобы жители посёлка Старобешево и города Комсомольское имели надёжное обеспечение водой, - отметил заместитель председателя правительства РБ Евгений Луковников.Как рассказали в управлении капитального строительства РБ, реконструкция систем водоснабжения и водоотведения – одно из главных направлений помощи подшефному району. За два года уже были отремонтированы водовод Кипучая Криница-Старобешево, водонасосная станция и внутренние сети в самом посёлке Старобешево, а также пробурены новые скважины в ряде сел.