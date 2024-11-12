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Улан-удэнец убил сожительницу во время ссоры

Улан-удэнец убил сожительницу во время ссоры
Общество,  Фото:СУ СК РФ по Бурятии
Преступление произошло в одном из частных домов в центре Улан-Удэ

9 ноября 2024 года вечером в одном из частных домов в центре Улан-Удэ обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резаными ранениями грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Задержан сожитель потерпевшей.

По данным следствия, 9 ноября 2024 года в течение дня обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки с сожительницей. В вечернее время между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине кухонным ножом множество ударов в область груди. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Спустя некоторое время ей на телефон позвонила сестра. Обвиняемый ответил на вызов и рассказал о преступлении. По сообщению родственников к дому прибыли участники следственно-оперативной группы, которые задержали улан-удэнца.

Как сообщили в СУ СК РФ по Бурятии, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. 
следователи

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