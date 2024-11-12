Бурятия ремонтирует дороги в Новом Свете

Там за два года восстановили почти дюжину дорожных участков
За два года – с 2022-го по 2024-ый – Бурятия восстановила 11 дорожных участков в посёлке Новый Свет в подшефном Старобешевском районе Донецкой народной республики. Специалисты охватили улицы Комсомольская, Ленина, Строительная, Школьная, а также кварталы № 5, 7, 8 и 13.
Всего в населённом пункте обновили 9500 квадратныхметров дорожного полотна. В 2025-ом в Старобешевском округе планируется восстановить ещё 17 участков.
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