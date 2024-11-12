Житель Бурятии стал одним из победителей конкурса «Мастера гостеприимства»

Итоги гранд-финала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в мастерской управления «Сенеж». 28 участников из 21 региона страны вошли в число гранд-финалистов четвёртого сезона главного туристического конкурса страны. Одним из победителей в направлении «Прорывные идеи в туризме» стал представитель Бурятии.Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в рамках гранд-финала прошли испытания для 107 человек из 43 регионов России – финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Прорывные идеи в туризме». Конкурсанты первого направления прошли глубинные интервью с экспертами на оценку гибких компетенций и профессионального опыта, а также приняли участие в оценочной конференции в групповых и индивидуальных форматах. Им предстояло разрешить смоделированную рабочую ситуацию и решить бизнес-кейс.У финалистов направления «Прорывные идеи в туризме» была возможность напрямую пообщаться с партнёрами проекта – кураторами номинаций. Помимо этого, им предстояло в сжатые сроки презентовать свою идею, которую эксперты оценивали по трём критериям: мастерство презентации, бизнес-потенциал идеи, комплексный подход.По итогам конкурсных испытаний в число победителей четвёртого сезона проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в направлении «Прорывные идеи в туризме» в номинации «Инновационный менеджмент в управлении индустрии гостеприимства» вошёл Юрий Битуев из Бурятии с проектом «Go and Guide 360».Проект Юрия – это иммерсивная платформа, показывающая все объекты в формате 360 по Байкальскому региону. Приложение включает сервисы бронирования гостиниц, экскурсий, столика в ресторане, заказа еды, аудиогида. Также пользователь может ознакомиться с культурными и природными объектами, музеями, туристскими маршрутами с помощью виртуальных экскурсий и AR-технологий.- Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это прежде всего обмен опытом и идеями в сфере туризма. Проект круто раскрывает туристический потенциал и культурные ценности регионов, и я хотел бы выразить огромную благодарность организаторам этого конкурса за такое классное путешествие. Путешествие делает нас лучше. Когда мы путешествуем, мы меняем не место, мы меняем мысли. Когда мысли превращаются в действия, мечты становятся реальностью, – поделился впечатлениями после награждения Юрий Битуев.Победители четвёртого сезона проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» станут частью кадрового туристического потенциала страны, получат гранты на профессиональное развитие, поддержку своих идей, получат в наставники лидеров индустрии гостеприимства, а также получат право на прохождение управленческой программы повышения квалификации.