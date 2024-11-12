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В Улан-Удэ проходит акция по установке пожарных извещателей

В Улан-Удэ проходит акция по установке пожарных извещателей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Для защиты детей

Первые пожарные извещатели установили в Советском районе столицы Бурятии в рамках акции «За безопасность вместе: пожарный извещатель». Об этом сообщает администрация района.

Её сотрудники откликнулись первыми. На эти средства было приобретено 14 пожарных извещателей.

Суть акции – это помощь в приобретении и установке пожарных извещателей тем семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

«Мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к этой важной акции и внести свой вклад в обеспечение безопасности детей. Для того чтобы принять участие в акции и оказать поддержку нуждающимся семьям, вы можете обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района», – сказано в сообщении.

Адрес комиссии: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, кабинет 18 «а». Телефон для справок: 21-61-03.

Улан-Удэ пожары акция неблагополучные семьи

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